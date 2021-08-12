Кабмин решил за год построить государственный мультиплекс МХ-7 на 12 телеканалов

Кабинет министров в среду утвердил программу строительства общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7, оператором которой будет Концерн РРТ, до сентября 2022 года.

Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Реализация программы предусматривает привлечение кредита на 490 млн гривен под государственные гарантии, покрытие которого будет происходить за счет собственных доходов Концерна РРТ.

Общенациональный мультиплекс предусматривает установление 158 цифровых передатчиков для трансляции до 12 телеканалов в стандарте DVB-T2 (MPEG-4) и 3 каналов общественного радио; а также создание главной станции.

Создание государственного мультиплекса объясняется гибридной войной, которая ведется против Украины со стороны РоSSии.

"Для обеспечения информационной безопасности, интересов общества, противодействия внешнему негативному информационному воздействию и с целью распространения объективной информации существует насущная необходимость в построении государственного сегмента системы цифрового телевещания", - говорится в пояснительной записке к программе.

Телесеть MX-7 будет покрывать не менее 90% территории Украины, в том числе около границы.

Для получения телевизионного сигнала пользователям понадобятся антенны и цифровые тюнеры. Доступ к контенту мультиплекса планируется на безвозмездной основе.