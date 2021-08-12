Зеленский уволил главу Харьковской ОГА

Временно исполнять обязанности главы Харьковской ОГА будет Александр Скакун.

Зеленский уволил главу Харьковской ОГА
Айна Тимчук
Фото: https://www.facebook.com/

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Айну Тимчук с поста главы Харьковской областной государственной администрации (ОГА) согласно поданному ею заявлению.

Соответствующий указ №355/2021 от 11 августа обнародован на сайте главы государства.

Временно исполнять обязанности главы Харьковской ОГА будет Александр Скакун.

Соответствующий указ №356/2021 президент подписал в среду.

Скакун занимал должность заместителя главы Харьковской ОГА.

Кабинет министров в среду одобрил освобождение Айны Тимчук от должности главы Харьковской областной государственной администрации, которую она занимала меньше года - с 27 ноября 2020 года. Перед тем несколько лет она работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации. В 2010-2014 годах была заместителем Харьковского городского головы.

В конце июля 2021 года харьковский журналистский проект "Кнопки.Харьков" выпустил видео, в котором утверждается, что Тимчук с бывшим мужем якобы вела бизнес в оккупированном Крыму.

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