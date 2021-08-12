Украина сообщила в Гаагу о разрушении Россией культурного наследия в Крыму

Офис генерального прокурора отправил в Международный уголовный суд информационное сообщение, касающееся военных преступлений против объектов культурного наследия на временно оккупированной территории полуострова Крым.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Сообщение содержит доказательства широкомасштабного разрушения и присвоения объектов культурного наследия, таких как Древний город Херсонес Таврический и его Хора; Историческая среда столицы крымских ханов в Бахчисарае - Ханский дворец, Чуфут-Кале; Крымская астрофизическая обсерватория; Башня Константина и Доковая Башня в г. Феодосия; Церковь Иоанна Предтечи в г. Керчь.

Также перечисляются случаи незаконных археологических раскопок и модификаций культурных ценностей на временно оккупированной территории полуострова Крым, в частности поселений Кермен-Бурун и Сиваг-Кермен.

Украина также проинформировала суд в Гааге о незаконном обороте предметов культуры, преступную небрежность в процессе так называемой «реставрации» объектов культуры, проведение незаконных археологических раскопок, в частности, раскопок мест захоронений и курганов, их разрушение и ограбление, а также перемещения культурных ценностей с временно оккупированной территории.

Объекты культурного наследия Украины было уничтожено также при строительстве трассы "Керчь - Севастополь" и путепроводов в Севастополе.

"Такие действия являются серьезным нарушением международного гуманитарного права, и квалифицируются как отдельный вид военных преступлений по содержанию Римского статута Международного уголовного суда", - заявила Венедиктова.

Она также сообщила, что на август 2021 года органами правопорядка АР Крым и г. Севастополя осуществляется расследование по 23 уголовным производствах по более 100 фактам умышленного уничтожения, разрушения или порчи памятников истории или культуры, незаконного проведения поисковых, археологических работ, вывоз культурных ценностей с временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя.

Напомним, что предыдущее информационное сообщение для суда в Гааге касалось вероломного убийства украинских военных во время Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта.