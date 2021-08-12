СБУ анонсировала масштабные антитеррористические учения в Донецкой и Луганской областях

Служба безопасности Украины 13 августа начинает масштабные многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-центр второго управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях - г. Мариуполь.

"Тренировки будут проходить в течение месяца в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники", - говорится в сообщении.

СБУ призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.

"Просим граждан при необходимости передвижения по городу иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.)", - добавляют в СБУ .

Как сообщалось, с 9 по 13 августа Объединенные силы проводят командно-штабные учения на пяти полигонах. Самые масштабные маневры состоялись на полигоне вблизи Николаева.

9 августа роSSийская армия начала масштабные учения на полигонах южных регионов, а также в оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии.