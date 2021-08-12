В оккупированном Симферополе обрушилась стена Крымской филармонии

О пострадавших не сообщается.

В оккупированном Симферополе обрушилась стена Крымской филармонии
Фото: atr.ua

Во временно оккупированном Россией Симферополе обрушилась стена самого старого культурного учреждения - Крымской филармонии.

Об этом сообщает телеканал ATR.

10 августа около 9 утра сначала обрушился небольшой кусок стены во дворе, а потом стена двухэтажного здания рассыпалась полностью.

Местные жители сообщают, что ранее там происходили ремонтные работы, но уже месяц рабочих на объекте не видели.

По предварительной информации, во время ремонта была повреждена опорная стена. Таким образом произошло обрушение внутренней перегородки и межэтажного деревянного перекрытия между первым и вторым этажом.

О пострадавших не сообщается.

Здание было построено в 1871 году. Сначала там располагались Городская дума и управа, а в 30-х годах прошлого века там разместили Крымскую государственную филармонию.

Напомним, в январе в Крыму обвалился козырек (туфовый наплыв) одной из главных достопримечательностей полуострова - водопада Серебряные струи.

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