На кадастровой карте появились границы общин

Обновление носит информативный характер, но может помочь при землеустройстве.

На кадастровой карте появились границы общин
Фото: decentralization.gov.ua

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра добавила новый слой на публичную кадастровую карту, на котором указаны границы территориальных общин.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

"Он может пригодиться владельцам земельных участков, землеустроителям, органам местного самоуправления и представителям государственной власти. Сейчас обновление носит информативный характер, однако уже может помочь при разработке документации землеустройства. Новый слой кадастровой карты позволит облегчить работу с комплексными планами пространственного развития территориальных общин" , - говорится в пресс-релизе.

Кадастровая карта доступна по адресу map.land.gov.ua.

Ее выложили в интернет в 2013 году. С тех пор функционал и возможности карты постоянно расширяют.

Сейчас она имеет несколько базовых слоев (ортофотопланы, обзорная карта и т.п.), семь кадастровых слоев (кадастровое разделение, архивные участки, ограничения в использовании земель, почвы и др.), шесть аналитических слоев (в частности, границы территориальных общин).

На карте также есть слои лесов, природно-заповедных зон, земель Министерства обороны, месторождений полезных ископаемых и др.

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