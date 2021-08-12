"Укрзализныцю" возглавил бывший менеджер Ахметова

Кабмин в третий раз за год меняет руководителя железной дороги.

Кабинет министров в среду уволил и.о. главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика. Вместо него назначили Александра Камышина, управляющего партнера инвестиционной компании Fortior Capital.

Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Камышин в 2012-2019 годах был менеджером по инвестициям SCM Рината Ахметова и входил в наблюдательный совет стивидорной компании Ахметова Portinvest. С 2020 года работает в собственной инвестиционной компании Fortior Capital. В июне 2021 года стал советником министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Камышин владеет аграрным медиахолдингом Latifundist Media.

Напомним, что 9 августа наблюдательный совет "Укрзализныци" согласовал заявление Ивана Юрика об увольнении с должности временно исполняющего обязанности главы правления компании и предложил на его место Камышина.

От него ожидают повышения тарифов на грузовые перевозки, подписание контрактов на прямые поставки электроэнергии от ГП "Энергоатом" и локализацию производства локомотивов и поездов по международным контрактам.

Камышин будет исполнять обязанности главы компании до завершения процесса отбора постоянно действующего главы правления "Укрзализныци".

Юрик исполнял обязанности главы правления "УЗ" с марта 2021 года, после увольнения Владимира Жмака. Он, в свою очередь, был назначен в августе 2020 года вместо Юрика.