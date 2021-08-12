Контрразведка задержала агента ГРУ РоSSии, собиравшего данные об украинских силах ООС

Иностранец временно проживал в Украине и ездил в зону ООС.

Контрразведчики СБУ обнаружили и задержали агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, временно проживавшего в Украине.

По заданию спецслужбы РоSSии он за денежное вознаграждение периодически выезжал в зону проведения ООС для сбора разведывательной информации, сообщили в пресс-службе СБУ.

Фото: СБУ

"Русских" кураторов "интересовали сведения о задействованных в ООС новейших образцах оружия и военной техники, места дислокации, личный состав подразделений ВСУ и тому подобное. Шпиона задержаны на «горячем» во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи", - говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) ККУкраины. По решению суда он взят под стражу.

Решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 1 ст. 114 (шпионаж).

Напомним, в июле контрразведка СБУ разоблачила в Черкасской области агента роSSийской разведки, собиравшего секретную информацию о складе артиллерийских боеприпасов.

Житель Черкасской области был завербован роSSийской спецслужбой на территории РФ. Основная задача, которую поставили перед украинцем роSSийские кураторы - сбор и передача информации о военных стратегических объектах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Суд оправдал бывшего ректора ХНУВС АлимпиеваСуд оправдал бывшего ректора ХНУВС Алимпиева
В Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупкиВ Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупки
Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасностиКритик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасности
Крищенко ушел с должности начальника полиции КиеваКрищенко ушел с должности начальника полиции Киева
Участие в Крымской платформе подтвердила еще одна европейская страна - КулебаУчастие в Крымской платформе подтвердила еще одна европейская страна - Кулеба
Блок рекламы


Похожие новости
В МИД прокомментировали "обеспокоенность" РоSSии ситуацией з безопасностью на востоке УкраиныВ МИД прокомментировали "обеспокоенность" РоSSии ситуацией з безопасностью на востоке Украины
Любченко предложил раскрыть персональные данные об уплате налоговЛюбченко предложил раскрыть персональные данные об уплате налогов
Полиция задержала экс-сотрудницу Рады и экс-помощника нардепа за "продажу" должности главы Николаевской ОГА за $600 тысячПолиция задержала экс-сотрудницу Рады и экс-помощника нардепа за "продажу" должности главы Николаевской ОГА за $600 тысяч
В РоSSии губернатор Калмыкии побил главаря боевиков "ДНР" ТрапезниковаВ РоSSии губернатор Калмыкии побил главаря боевиков "ДНР" Трапезникова
Польша задержала рекордное количество нелегалов на границе с БеларусьюПольша задержала рекордное количество нелегалов на границе с Беларусью
Посол РоSSии в Германии заявил о достройке "Северного потока-2" в "считанные недели"Посол РоSSии в Германии заявил о достройке "Северного потока-2" в "считанные недели"
Сто украинских спасателей отправятся в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров, - ШмыгальСто украинских спасателей отправятся в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров, - Шмыгаль
СБУ задержала в Киеве участницу террористической организации ИГИЛ, которая имела вид на жительство в УкраинеСБУ задержала в Киеве участницу террористической организации ИГИЛ, которая имела вид на жительство в Украине
Полиция Киева и СБУ разоблачили схему "оздоровления" боевиков и военных РоSSииПолиция Киева и СБУ разоблачили схему "оздоровления" боевиков и военных РоSSии
В отношении бывших правоохранителей, которые перешли на сторону РоSSии в Крыму, открыли 68 дел, - ОГПВ отношении бывших правоохранителей, которые перешли на сторону РоSSии в Крыму, открыли 68 дел, - ОГП
Последние новости
Подгружаем последние новости