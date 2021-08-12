Контрразведка задержала агента ГРУ РоSSии, собиравшего данные об украинских силах ООС

Иностранец временно проживал в Украине и ездил в зону ООС.

Контрразведчики СБУ обнаружили и задержали агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ , временно проживавшего в Украине.

По заданию спецслужбы РоSSии он за денежное вознаграждение периодически выезжал в зону проведения ООС для сбора разведывательной информации, сообщили в пресс-службе СБУ .

Фото: СБУ

"Русских" кураторов "интересовали сведения о задействованных в ООС новейших образцах оружия и военной техники, места дислокации, личный состав подразделений ВСУ и тому подобное. Шпиона задержаны на «горячем» во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи", - говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) ККУкраины. По решению суда он взят под стражу.

Решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 1 ст. 114 (шпионаж).

Напомним, в июле контрразведка СБУ разоблачила в Черкасской области агента роSSийской разведки, собиравшего секретную информацию о складе артиллерийских боеприпасов.