Кулеба о приезде ЛаВРУНа в Крым: "Даже ливень - против роSSийских оккупантов"

"А вот саммит" Крымской платформы "состоится при любой погоде".

Кулеба о приезде Лаврова в Крым: "Даже ливень - против роSSийских оккупантов"
Дмитро Кулеба
Фото: aa.com.tr

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал сообщение о приезде главы МИД РФ Сергея Лаврова во временно оккупированный Крым.

"Даже ливень - против роSSийских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать. А вот саммит" Крымской платформы "состоится при любой погоде", - написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, Лавров сегодня прибыл в Крым, где встретился с участниками молодежного форума "Таврида" в Судаке. Как отмечали организаторы мероприятия, ливень, который обрушился на Крым, помешал провести для Лаврова экскурсию "Тавридой".

Инициированный Украиной саммит "Крымской платформы" Лавров назвал шабашем, на котором "Запад будет продолжать лелеять неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

Напомним, саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа 2021 года. На нем будет принято короткий документ, в котором будет изложено видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма. В учредительном саммите примут участие представители около сорока стран.

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