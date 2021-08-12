ЦОС заявил о плохих темпах плановой иммунизации детей

Центр общественного здоровья призвал родителей наверстать пропущенные прививки детей по возрасту. При нынешних темпах вакцинации до конца года охват прививками достигнет лишь 70% вместо необходимых 95%.

Об этом сообщается на сайте ЦОС.

По состоянию на 1 июля только 36,6% детей получили защиту от туберкулеза. 38,2% детей до 1 года вакцинировали от коклюша, дифтерии и столбняка, еще меньше - 35% детей в 18 месяцев, 31,6% - в 6 лет. От полиомиелита привиты 39,6% детей до 1 года, 37,9% - в 18 месяцев, 38% - в 6 лет. 40,6% детей в возрасте до года получили защиту от кори, паротита и краснухи (КПК).

"Любые прерывания плановой иммунизации, даже на короткий период, приведут к повышению вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций", - говорится в сообщении ЦОС.

В 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, в Украине удалось достичь стабильного охвата прививками на уровне 80%.

Напомним, что в календарь профилактических прививок в Украине входит вакцинация от гепатита B, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции. С 2022 года в этот список планируют добавить пневмококковую инфекцию.