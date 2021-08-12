В МИД прокомментировали "обеспокоенность" РоSSии ситуацией з безопасностью на востоке Украины

"В Москве должны наконец осознать, что построить мир на роSSийских танках невозможно".

РоSSийская Федерация отчаянно пытается переложить ответственность "с больной головы на здоровую", все чаще подменяя добросовестное выполнение взятых на себя мирных обязательств шумными политическими заявлениями.

Об этом заявил пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко, комментируя высказанную представителем МИД РоSSии "обеспокоенность" ситуацией з безопасностью на востоке Украины.

" РФ имееет возможность не на словах, а на деле доказать наличие политической воли завершить начат ней вооруженный конфликт с Украиной: отдать приказ подконтрольным ей вооруженным группировкам в Донбассе неуклонно соблюдать режим прекращения огня, прекратить саботаж работы Трехсторонней контактной группы, разблокировать выполнения решений лидеров нормандского формата", - отметил Николенко.

Он добавил, что жители временно оккупированных украинских территорий потребуют альтернативы разрушительной политике "русского мира".

"В Москве должны наконец осознать, что построить мир на роSSийских танках невозможно", - подчеркнул представитель МИД .

Николенко заявил, что Украина вместе с партнерами продолжит работать над нейтрализацией совместных угроз безопасности, улучшением благосостояния пострадавшего населения по обе стороны линии разграничения и возвращением в активную повестку дня крымской проблематики.

Представитель МИД отметил, что Украина и в дальнейшем настроена на достижение прогресса в рамках политико-дипломатического урегулирования роSSийско-украинского вооруженного конфликта.

"Рассчитываем, что от логики войны неизбежно откажутся и в РоSSии", - резюмировал он.