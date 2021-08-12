В МИД прокомментировали "обеспокоенность" РоSSии ситуацией з безопасностью на востоке Украины

"В Москве должны наконец осознать, что построить мир на роSSийских танках невозможно".

В МИД прокомментировали "обеспокоенность" РоSSии ситуацией з безопасностью на востоке Украины
Фото: Макс Требухов

РоSSийская Федерация отчаянно пытается переложить ответственность "с больной головы на здоровую", все чаще подменяя добросовестное выполнение взятых на себя мирных обязательств шумными политическими заявлениями.

Об этом заявил пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко, комментируя высказанную представителем МИД РоSSии "обеспокоенность" ситуацией з безопасностью на востоке Украины.

"РФ имееет возможность не на словах, а на деле доказать наличие политической воли завершить начат ней вооруженный конфликт с Украиной: отдать приказ подконтрольным ей вооруженным группировкам в Донбассе неуклонно соблюдать режим прекращения огня, прекратить саботаж работы Трехсторонней контактной группы, разблокировать выполнения решений лидеров нормандского формата", - отметил Николенко.

Он добавил, что жители временно оккупированных украинских территорий потребуют альтернативы разрушительной политике "русского мира".

"В Москве должны наконец осознать, что построить мир на роSSийских танках невозможно", - подчеркнул представитель МИД.

Николенко заявил, что Украина вместе с партнерами продолжит работать над нейтрализацией совместных угроз безопасности, улучшением благосостояния пострадавшего населения по обе стороны линии разграничения и возвращением в активную повестку дня крымской проблематики.

Представитель МИД отметил, что Украина и в дальнейшем настроена на достижение прогресса в рамках политико-дипломатического урегулирования роSSийско-украинского вооруженного конфликта.

"Рассчитываем, что от логики войны неизбежно откажутся и в РоSSии", - резюмировал он.

Представитель МИД РоSSии вчера обнародовал комментарий, в котором выразил "озабоченность" ситуацией з безопасностью на востоке Украины, традиционно обвинив украинские власти в ухудшении и срыве переговорного процесса по мирному урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, а также в притеснениях русскоязычного населения.

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