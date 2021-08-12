Офис генпрокурора проверяет информацию о пребывании Рудьковского в Монако

Офис генерального прокурора проверяет распространенную в СМИ информацию о якобы пребывании в Монако экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского. Ему инкриминируют организацию резонансного похищения топ-менеджеров "Нефтегаздобычи" Олега Семинского.

В случае подтверждения информации ОГП будет инициировать вопрос усиления Рудьковскому меры пресечения, передает Інтерфакс-Україна.

"Информация о пребывании подозреваемого на территории Княжества Монако, распространенная в средствах массовой информации, Офисом генерального прокурора сейчас проверяется. По данным стороны защиты, подозреваемый сегодня вечером должен прибыть в Украину и намерен появиться к прокурору и следователю", - сообщили агентству в офисе генпрокурора.

При этом в ведомстве заверили, что "в случае подтверждения нарушения подозреваемым возложенных на него обязательств, прокурор будет инициировать перед судом вопрос об изменении избранной меры пресечения на более строгую".

Там пояснили, что постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева от 5 июля 2021 года было удовлетворено ходатайство защитника подозреваемого об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей в связи с наличием у подозреваемого многочисленных хронических заболеваний, что подтверждается прилагаемой к ходатайству медицинской документацией.

Поэтому к Рудьковскому была применена мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, а 30 июля подозреваемый обратился к процессуальному руководителю с ходатайством о предоставлении ему разрешения на выезд для обследования и лечения в Вене (Австрия) в период с 5 по 21 августа 2021 года.

В связи с этим ОГП выдал разрешение Рудьковскому на выезд исключительно в Вену и исключительно с целью получения медицинской помощи.

11 августа появилась информация о пребывании Рудьковского в Монако.

Экс-министру транспорта и связи (2006-2007 гг.) Николаю Рудьковскому вручили подозрение как организатору похищения головы "Нефтегаздобычи", народного депутата (фракция "Слуга народа") Олега Семинского в 2012 году.

Подозрение предъявлено по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 3 ст. 27 ч. 2. ст. 127 (пытки), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УК Украины.

Семинского похитили в феврале 2012 года. Злоумышленники устроили подставную ДТП, после чего схватили его и в течение трех лет удерживали. После похищения руководителя "Нефтегаздобычи" между его бизнес-партнерами начался конфликт из-за распределения акций компании.

В мае 2015 года похитители отпустили Семинского.