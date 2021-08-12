Суд завершил следствие по делу об убийстве Вороненкова и перешел к дебатам

Ярослава Тарасенко и Александра Лося обвиняют в пособничестве в умышленном убийстве.

?Суд завершил следствие по делу об убийстве Вороненкова и перешел к дебатам
Фото: скриншот видео

В среду, 11 августа, с участием прокурора Киевской городской прокуратуры начались судебные прения по делу в отношении двух лиц по обвинению в пособничестве в умышленном убийстве экс-депутата Госдумы РоSSии Дениса Вороненкова.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Во время заседания суд завершил исследование доказательств и перешел к дебатам.

Прокурор попросил признать обвиняемых виновными в пособничестве совершению умышленного убийства Вороненкова из корыстных побуждений группой лиц, совершенном на заказ (ч. 5 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК), и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому. Кроме того, - признать одного из обвиняемых также виновным в незаконном хранении оружия, назначив последнему наказание в виде 3 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 263 УК).

На следующем заседании суд планирует заслушать сторону защиты.

Напомним, Вороненков был застрелен киллером 23 марта 2017 года в центре Киева возле пятизвездочного отеля Premier Palace. Он переехал в Украину в конце 2016 года и принял украинское гражданство. Вороненков был одним из свидетелей по делу о государственной измене Виктора Януковича. Непосредственный исполнитель убийства был ранен охранником экс-депутата и впоследствии умер в больнице.

Позже правоохранители задержали двух подозреваемых в совершении преступления - Ярослава Тарасенко и Александра Лося. Заказчиком долгое время считался гражданин РФ Владимир Тюрин, но в октябре 2019 года с него сняли подозрение. Два других соучастника преступления (уроженец города Харькова Юрий Василенко и гражданин Украины Ярослав Левенец) были объявлены в розыск.

25 октября 2019 года в Харькове в перестрелке был убит один из свидетелей по делу Вороненкова - Владимир Борох.

Досудебное расследование завершилось в мае 2018 года. В ноябре 2019 года суд перенесли из-за убийства адвоката подозреваемого - Святослав Пархоменко погиб 10 ноября в Житомирской области во время конфликта между егерями и охотниками.

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