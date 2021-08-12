В Беларуси задержали экс-кандидата в президенты

Никаких подробностей о задержании Дмитриева пока нет.

В Беларуси задержали экс-кандидата в президенты
Екскандидат у президенти Білорусі Андрій Дмитрієв
Фото: reform.by

Утром 12 августа в Минске задержали руководителя организации "Говори правду", экс-кандидата в президенты 2020 года Андрея Дмитриева.

Дмитриев также входит в оргкомитет "Нашей партии", является делегатом платформы "Сход", передает Еврорадио.

Задержание Дмитриева подтвердила его соратница Татьяна Короткевич.

"Да, был задержан, но пока никаких подробностей нет", - сказала она.

Сообщается, что массовые обыски у делегатов "Схода" прошли 11 августа. Некоторых участников отпустили под подписку, других - задержали. Первый глава платформы дипломат Игорь Лещеня оказался в СИЗО на Окрестина.

Напомним, в Беларуси чемпиона мира по кикбоксингу Алексея Кудина приговорили к 2,5 годам колонии за сопротивление силовикам во время протестов.

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