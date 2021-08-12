Кабмин объявил об отказе от вывоза ядерных отходов в РоSSию

Отработанное топливо отныне будут хранить в могильнике в Чернобыльской зоне.

Кабмин объявил об отказе от вывоза ядерных отходов в РоSSию
Фото: energoatom.com.ua

Кабинет министров в среду утвердил Государственную программу обращения с отработанным ядерным топливом на период до 2025 года. Ее ключевым положением является отказ от вывоза ядерных отходов в РоSSию.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"До этого Украины вывозила отработанное ядерное топливо из трех своих АЭС в РоSSию, и это стоило Энергоатому около 200 млн долларов ежегодно. Теперь эти средства можно будет направлять на технологическое развитие наших атомных станций, а главное, что Украина больше не будет зависеть от страны-агрессора в вопросах атомной безопасности", - заявил глава правительства.

Несмотря на роSSийскую агрессию, которая длится с 2014 года, Украина все это время вывозила на хранение в РоSSию отработанное ядерное топливо с трех АЭС: Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской. Ядерные отходы Запорожской АЭС с 2001 года хранятся в пристанционном хранилище "сухого" типа.

Отныне отработанное ядерное топливо РАЭС, ХАЭС и ЮУАЭС будет вывозить на долгосрочное хранение в централизованное хранилище (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне.

Это будет экономить Украине до 200 млн долларов ежегодно.

Напомним, что ЦХОЯТ начали строить в 2017 году.

Первый пусковой комплекс построили в конце 2020 года (но еще не ввели в эксплуатацию).

В целом строительство хранилища запланировано в 15 этапов в течение 16,5 лет. Его общая емкость составит 458 контейнеров на 16529 отработанных тепловыделяющих сборок.

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