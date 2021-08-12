США раскритиковали одобренный Сеймом Польши закон о лицензиях на телерадиовещание

Документ предусматривает запрет на вещание для компаний, которые зависят от головного офиса за пределами Европейской экономической зоны. Он прямо касается американского телеканала, который работает в Польше.

Польский Сейм одобрил закон о телерадиовещании, который запрещает выдавать лицензии иностранным компаниям-СМИ, не имеющим штаб-квартиры или представительства на территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) или зависимым от главного офиса за пределами этой зоны.

Основной целью документа считается облегчение контроля над владельцами медиа, в частности "из стран, которые несут значительную угрозу безопасности Польского государства". Однако ряд экспертов считает, что закон ударит по телерадиокомпании TVN, которая принадлежит американскому концерну Discovery, пишет DW.

Документ предусматривает, что мажоритарное владение расположенными в Польше медиа запрещается для компаний, находящихся в ЕЭЗ, но контролируемыми фирмами за ее пределами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter написал, что Штаты обеспокоены принятым в Польше законодательством, которое "строго ограничивает реституции для переживших Холокост и владельцев собственности, конфискованной в коммунистическую эпоху, а также законопроектом, который серьезно ослабил бы свободу СМИ ".

"Наши общие ценности - это взаимная безопасность", - отметил он.

Для окончательного принятия законопроекта о телерадиовещании он еще должен быть одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом.

Закон о реституции, которые также вспоминает Блинкен, касается ограничения сроков восстановления нарушенных имущественных прав жертвам Холокоста. Этот документ уже принят обеими палатами парламента и ожидает подписи Анджея Дуды.

Этот документ предусматривает ограничение сроков подачи исков о реституции имущества в период до 30 лет.