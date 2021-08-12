РоSSийские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
В результате обстрела погиб мирный житель и получил ранения военный.
За прошедшие сутки, 11 августа, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные роSSийские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате погиб мирный житель и получил ранения военный ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Около Новомихайловки и Новоселовки Второй роSSийские оккупанты вели огонь по украинским позициям из артиллерийских систем калибра 122-мм и осуществили обстрел этих населенных пунктов.
В результате обстрела Новомихайловки была повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. Кроме того, населенный пункт Новомихайловка остался без водоснабжения.
В результате обстрела Новоселовки Второй погиб местный житель1935-го года рождения и были повреждены частные дома жителей и прилегающие домохозяйства.
Вблизи Луганского роSSийские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В направлении Мироновского враг вел огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе поселка Пески враг обстреливал наши позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельные осколочные ранения. Он находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.
На обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.
Напомним, ранее роSSийские наемники обстреляли хлебное поле возле поселка Нью-Йорк (бывшее Новгородское) вблизи Торецка, с которого только что успели собрать урожай зерновых.