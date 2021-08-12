Оккупанты обстреляли хлебное поле вокруг прифронтового поселка Нью-Йорк
Отмечается, что противник пытается если не уничтожить украинские земли, то по крайней мере сделать их непригодными к использованию.
Оккупанты на Донбассе продолжают совершать преступления против мирного населения украинских сел и городков прифронтовой зоны. На этот раз роSSийские наемники обстреляли хлебное поле возле поселка Нью-Йорк (бывшее Новгородское) вблизи Торецка, с которого только что успели собрать урожай зерновых.
Об этом сообщает пресс-центр ОТГ Север.
Прибывшие представители СЦКК зафиксировали очередное преступление роSSийских войск, провели замеры воронок, оставшихся в поле после обстрела.
Отмечается, что противник пытается если не уничтожить украинские земли, то по крайней мере сделать их непригодными к использованию.
"Мы засеваем наши поля пшеницей, а враг - железом", - отмечают сельчане.
Отмечается, что неразорвавшихся боеприпасов на землях сельхозназначения выявлено не было, поэтому полевые работы - подготовка почв к посеву озимых - продолжатся здесь согласно плану сельскохозяйственных работ.