Оккупанты обстреляли хлебное поле вокруг прифронтового поселка Нью-Йорк

Отмечается, что противник пытается если не уничтожить украинские земли, то по крайней мере сделать их непригодными к использованию.

Фото: ОТУ "Север"

Оккупанты на Донбассе продолжают совершать преступления против мирного населения украинских сел и городков прифронтовой зоны. На этот раз роSSийские наемники обстреляли хлебное поле возле поселка Нью-Йорк (бывшее Новгородское) вблизи Торецка, с которого только что успели собрать урожай зерновых.

Об этом сообщает пресс-центр ОТГ Север.

Прибывшие представители СЦКК зафиксировали очередное преступление роSSийских войск, провели замеры воронок, оставшихся в поле после обстрела.

Отмечается, что противник пытается если не уничтожить украинские земли, то по крайней мере сделать их непригодными к использованию.

"Мы засеваем наши поля пшеницей, а враг - железом", - отмечают сельчане.

Фото: ОТУ "Север"

Отмечается, что неразорвавшихся боеприпасов на землях сельхозназначения выявлено не было, поэтому полевые работы - подготовка почв к посеву озимых - продолжатся здесь согласно плану сельскохозяйственных работ.