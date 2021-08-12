СБУ разоблачила коррупционную схему с арендой помещений Минобороны на Одесщине

Ежемесячно убытки бюджета составляли почти 500 тыс. гривень.

СБУ разоблачила коррупционную схему с арендой помещений Минобороны на Одесщине
Фото: СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила коррупцию на двух государственных предприятиях Министерства обороны Украины, дислоцированных в Одесской области. Чиновники незаконно сдавали в аренду объекты Министерства, а полученные средства - присваивали.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Ежемесячно убытки бюджета составляли почти 500 тыс. гривень.

По предварительным данным следствия, организаторы схемы скрыто передали в частное пользование 2,5 тыс. м. кв. складских и производственных помещений из фонда госпредприятий. Кроме того, чиновники фиктивно трудоустроили в ведомственных учреждениях нескольких лиц, которые не выполняли свои должностные обязанности, а их заработную плату присваивали "работодатели".

Фото: СБУ

Во время обысков по местам работы и жительства одного из организаторов схемы правоохранители обнаружили в специально оборудованном тайнике: документацию с доказательствами противоправной деятельности; незарегистрированное оружие с патронами; золотые слитки, вероятно, полученные преступным путем. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Фото: СБУ

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечению к ответственности лиц, причастных к ее организации.

Фото: СБУ

Напомним, чиновник Минобороны вместе с сообщником требовали $1 млн за победу в конкурсе на строительство жилья для военнослужащих.

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