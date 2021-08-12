Военные учения РФ в Крыму всегда представляют угрозу нового вторжения в Украину, - Чубаров

РоSSийская армия начала масштабные тренировки на оккупированных территориях.

Военные учения РФ в Крыму всегда представляют угрозу нового вторжения в Украину, - Чубаров
Рефат Чубаров
Фото: Lb.ua

РоSSийские военные учения, которые стартовали 9 августа, создают угрозу как для нового вторжения на материковую часть Украины, так и для безопасности крымчан.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Любые учения, которые проводятся в Крыму с привлечением практически всех родов войск и большого количества личного состава роSSийской оккупационной армии - это всегда угроза расширения роSSийской агрессии на материковую часть Украины и угроза в отношении мирных жителей Крыма. Любые провокации со стороны РоSSийской Федерации на территории оккупированного Крыма, прежде всего, будут иметь последствия для мирных жителей, независимо от их национальности", - отметил Чубаров в комментарии Крим.Реалии.

Напомним, 9 августа роSSийская армия начала масштабные учения на полигонах южных регионов, а также в оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-майор Валерий Залужный заявил, что Украина готова к отражению атаки противника как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае попыток захвата объектов критической инфраструктуры и стратегически важных объектов.

Как сообщалось, Объединенные силы проводят командно-штабные учения на пяти полигонах. Самые масштабные маневры состоялись на полигоне вблизи Николаева.

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