Организаторы дрифта на Софийской площади мытьем брусчатки не отделаются, должно быть финансовое наказание, - Ткаченко

"В первую очередь это касается компании, а во-вторых, непосредственная ответственность также лежит на КГГА".

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что организаторы дрифта на Софийской площади в центре Киева не отделаются мытьем площади, а должны понести финансовое наказание.

Об этом он заявил в эфире "Україна 24".

"Думаю, на этом эта история не закончится, потому что мы имеем дело не просто с невежеством, а с издевательством над историческим центром Киева . Все это происходило в буферной зоне, без согласования с заповедником и министерством, поэтому мы к этой истории будем подходить уже в юридической плоскости. А именно - готовить изменения в законы, согласно которым такие действия или любые массовые действия в буферных зонах должны согласовываться с заповедником и министерством", - сказал Ткаченко.

"Думаю, что мы пойдем и дальше по поводу того, чтобы найти и финансово наказать тех, кто организовал это ралли в центре Киева . Думаю, в первую очередь это касается этой компании, а во-вторых, непосредственная ответственность также лежит на КГГА. Мытьем площади эти люди не отделаются, должно быть непосредственное финансовое наказание", - подчеркнул министр культуры.

В то же время, Ткаченко добавил, что такие съемки происходят и в европейских столицах, "но со всеми разрешениями, четкими параметрами, что, где, когда снимается, в каком масштабе".

Напомним, утром 10 августа на Софийской площади несколько автомобилей устроили рекламные дрифт-заезды - машины крутились вокруг памятника Богдану Хмельницкому и рядом с ним.

Как выяснилось, заезды устроила компания Red Bull по согласованию с полицией и руководством заповедника. Также известно, что в заездах участвовала певица Alyona Alyona. В то же время мэрия Киева заявила, что городские власти никаких разрешений на организацию и проведение рекламных съемок не давали.

Полиция сообщила, что устанавливает всех участников инцидента, чтобы привлечь их к ответственности, а прокуратура посчитала, что размер ущерба составляет 50 тыс. гривен и изъяла автомобили.

Компания Red Bull Украины попросила прощения у жителей Киева и городской власти за дрифт и пообещала "сделать все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом". "К сожалению, случилось так, что мы не выполнили всех необходимых процедур. Это было упущением с нашей стороны, и мы глубоко об этом сожалеем", - говорится в Instagram компании.

Певица Alyona Alyona, которая находилась в одной из машин, также прокомментировала инцидент и заявила, что участников заверили в наличии всех разрешений на проведение мероприятия.