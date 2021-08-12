Украина отправила Литве 38 тонн колючей проволоки для защиты границы с Беларусью

Груз едет как гуманитарная помощь.

Фото: dsns.gov.ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в четверг, 12 августа, отправила в Литву 38 тонн колючей проволоки. Это первая партия гуманитарной помощи, которую Украина пообещала на прошлой неделе.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"Более 38 тонн гуманитарного груза отправились сегодня, 12 августа, из Украины в Литву. Это первый этап помощи из трех, которые Украина направляет в соответствии с Указом Президента Владимира Зеленского и распоряжением Кабинета Министров. Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов", - говорится в сообщении.

Неделю назад Кабинет министров решил передать Литовской Республике 100 километров колючей проволоки в виде гуманитарной помощи.

Фото: dsns.gov.ua

Колючая проволока предназначена для защиты границы Литвы с Беларусью, которую в этом году начали массово переходить мигранты, завезенные специально с этой целью режимом Александра Лукашенко.

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