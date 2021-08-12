Северная Корея усилит сотрудничество с РоSSией, чтобы "противостоять угрозам США", - посол КНДР

КНДР настаивает на выводе военного контингента США из Южной Кореи.

Северная Корея усилит сотрудничество с Россией, чтобы "противостоять угрозам США", - посол КНДР
Фото: eadaily.com

Посол Северной Кореи в РоSSийской Федерации Син Хон Чхоль заявил, что мир на Корейском полуострове может быть установлен только после вывода военного контингента США из Южной Кореи.

Об этом он рассказал в интервью роSSийскому информагентству ТАСС.

"Пока американские войска базируются в Южной Корее, главная причина периодического ухудшения ситуации на Корейском полуострове не будет устранена", - заявил дипломат.

По его словам, для КНДР "жизненно необходимо укреплять силы, которые позволят надежно сдерживать внешнюю угрозу".

Чхоль отметил, что Пхеньян намерен укреплять взаимодействие с Москвой, чтобы вместе противостоять Вашингтону.

"Также мы будем усиливать взаимодействие между КНДР и РФ с целью противостояния США, которые являются общей угрозой, и непрерывно укреплять и развивать на более высоком уровне стратегические и традиционные отношения дружбы между двумя нашими странами в соответствии с требованиями нового века", - сказал посол.

"Мы будем оказывать более мощный импульс дальнейшему укреплению силы... То есть укреплению государственной обороноспособности и способности нанесения мощного превентивного удара", - добавил дипломат.

Напомним, напряженность в отношениях между двумя корейскими государствами заметно усилилась после провала саммита между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом в феврале 2019 года. С тех пор переговоры между США и Северной Кореей о сворачивании атомной программы КНДР зашли в тупик.

КНДР отключила каналы связи с Южной Кореей в июне 2020 года. После этого был взорван совместный офис связи в приграничном городе Кэсон, созданный в 2018 году для улучшения отношений.

В конце июля КНДР и Южная Корея начали восстаналивать каналы связи. Однако, через две недели после восстановления каналов, Северная Корея перестала отвечать на звонки.

В мае КНДР выпустила серию заявлений о неудовлетворенности политикой президента США Джо Байдена и его союзников. КНДР считает, что комментарии Вашингтона в отношении прав человека и ядерной программы является "доказательством враждебной политики". А в марте вице-президент Трудовой партии Северной Кореи, сестра лидера КНДР Ким Ин Чжон, объявила предостережение для США на фоне визита топ-дипломатов администрации Байдена в Японию.

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