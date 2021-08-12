Корвет "Владимир Великий" хотят достроить как фрегат, - Таран

Министерство обороны прорабатывает вопрос достройки корвета "Владимир Великий" по классу "фрегат".

Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран, комментируя ситуацию с кораблем, сложившуюся после банкротства Черноморского судостроительного завода, где он находится.

Он заявил, что корабль переместят на другой завод.

"Сейчас совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины прорабатывается вопрос достройки корабля уже по классу «фрегат». В таком формате в будущем «Владимир Великий» сможет заменить в боевом составе Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины «Гетман Сагайдачный»", - сказал Таран .

Сейчас готовность "Владимира Великого" составляет 17%. В частности, изготовлены блоки 1-7 основного корпуса корабля и блок 8 надстройки корабля, закуплена часть оборудования отечественного и иностранного производства. По последним оценкам, на достройку корабля необходимо около 8,3 млрд гривен без учета боекомплекта.

По словам Тарана, возможность достройки корабля "Владимир Великий" тесно связана с приобретением возможностей предприятиями судостроительной отрасли Украины при изготовлении корвета класса "АДА" совместно с Турцией, а процесс перемещения составляющих и комплектующих частей корабля продлится около 4 месяцев.

Напомним, что первый украинский корвет "Владимир Великий" заложили на Черноморском судостроительном заводе (николаевская верфь Smart Maritime Group) в 2010 году, но до сих пор не построили.

В 2019 году действующий тогда министр обороны Степан Полторак говорил, что корпус корабля планируют перевезти на государственный Николаевский судостроительный завод и достроить там.