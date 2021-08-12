РоSSийскому певцу Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину на три года.

Об этом сообщили в Службе безопасности в ответ на запрос УНН.

"По результатам рассмотрения сообщаем, что в интересах обеспечения национальной безопасности Украины и руководствуясь ч.1 и ч. 3 ст.13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", 7 июня 2021 года Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда запрашиваемому Вами лицу (Киркорову - ред.) на территорию Украины сроком на три года", - говорится в ответе.

Как сообщалось, 22 июня Киркоров был внесен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, согласно письму от СБУ , которое поступило в Минкультуры. После этого роSSийский певец отреагировал на это в видеообращении в Instagram, отметив, что гордится этим.

А уже 27 июня Киркоров исчез из списка. После этого в Минкультуры сообщили, что исключение певца из списка лиц, угрожающих нацбезопасности, было сделано в соответствии с новым письмом СБУ с просьбой отозвать предыдущее письмо. В СБУ объяснили, что рекомендации об исключении роSSийского певца из перечня лиц, которые угрожают нацбезопасности, связаны с судебными прецедентами.

Напомним, в январе Литва запретила Киркорову въезд на пять лет. Причиной стало публичное оправдание им оккупации Крыма.