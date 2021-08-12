СБУ разоблачила депутатов Кировоградщины на вымогательстве денег от бизнесменов

В трех депутатов поселковых советов в Кировоградской области обнаружили незарегистрированное огнестрельное оружие. Среди изъятого - пистолеты с боевыми патронами и устройством для бесшумной стрельбы, сообщили в пресс-службе СБУ .

Фото: СБУ

Правоохранители проверяют информацию о возможном использовании выявленных средств поражения для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня Независимости Украины.

Оружие обнаружили в ходе расследования производства о причастности уличенных депутатов к системной коррупции. Среди организаторов противоправной деятельности - руководитель областной организации одной из политических сил. По данным источников LB.ua в правоохранительных органах, речь идет о депутатах партии "Свобода".

Фото: СБУ

"По данным следствия, депутаты наладили коррупционный механизм получения денег от граждан, в том числе предпринимателей. Установлено, что участники схемы требовали 60 тысяч долларов от руководителя коммерческой структуры в сфере энергетики, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах", - заявили в СБУ .

За деньги депутаты обещали предпринимателю содействие в закрытии соответствующего производства и избежании уголовной ответственности.

Двух злоумышленников задержали после передачи всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что на днях в Кривом Роге разоблачили одну из самых влиятельных местных преступных группировок, которая терроризировала бизнес более 10 лет. В ее состав в основном входили люди, которые ранее неоднократно привлекались к ответственности за особо тяжкие преступления.