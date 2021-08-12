САП вручила обвинительный акт бывшему "слуге народа" Юрченко

Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила обвинительный акт бывшему депутату от "Слуги народа" Александру Юрченко и его помощнику Ивану Фищенко.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

В ближайшее время дело направят в Высший антикоррупционный суд.

Согласно материалам дела, Юрченко просил у детектива, который работал под прикрытием, 13 тыс. долларов за то, чтобы внести в Верховную Раду законопроект об изменениях в законодательство по переработке твердых бытовых отходов.

Еще $200 тысяч Юрченко требовал для подкупа своих коллег, народных депутатов-членов профильного комитета. Эти деньги были необходимы для голосования на комитете и в парламенте, однако передать их не успели, так как информацию о деле "слили".

Напомним, из фракции "Слуга народа" Юрченко исключили еще в прошлом году из-за подозрений в причастности ко взяточничеству. Он был избран не по партийным спискам, а по мажоритарке, поэтому после исключения из фракции мандат не потерял.

Этим летом нардеп снова попал в скандал. Нардеп выезжал с платной парковки в центре города и ударил авто, стоявшее в пробке. После этого депутат вроде пытался скрыться с места ДТП, но не смог. Впоследствии он напал на другого участника аварии. Полиция также заподозрила нардепа в наркотическом опьянении.