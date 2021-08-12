Заместителю мэра Николаева сообщили о подозрении в завладении 27 млн грн

В деле, что касается ремонта Соборной площади в центре города, восемь подозреваемых.

11 августа задержанному накануне заместителю Николаевского городского головы Сергей Кореневу сообщили о подозрении в завладении более 26,8 млн грн при выполнении работ по реконструкции площади Соборной в Николаеве.

Подозрение подписала Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает пресс-служба НАБУ.

Кроме того, вечером 10 августа 2021 года о подозрении также сообщили задержанным первому заместителю директора одного из департаментов Николаевского городского совета и двум руководителям частных компаний (один из которых является действующим депутатом Одесского горсовета).

Их действия квалифицированы по ч.5 ст.191 УК Украины.

"Таким образом, общее количество подозреваемых в коррупционной схеме, по которой общине Николаева нанесен ущерб, составляет восемь человек", - говорится в сообщении.

Вчера мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил об обыске в квартире его заместителя - директора департамента ЖКХ Сергея Коренева. Обыск произошел во время отпуска Коренева.

По словам Сенкевича, НАБУ уже обыскивали проектанта реконструкции площади, подрядчика, субподрядчиков, департамент ЖКХ и отделы технадзора и не нашло ничего противозаконного.

Как сообщают в НАБУ, 10 августа заместитель Николаевского главы пытался покинуть территорию Украины: он был задержан в международном пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань" на украинском-венгерской границе. В тот же день о подозрении в причастности к коррупционной схеме сообщили и остальных участников коррупционной схемы.

По данным следствия, заместитель Николаевского головы и первый заместитель одного из департаментов горсовета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с шестью лицами - директорами частных компаний, обеспечили победу в тендере одного заранее определенного ООО, которое и выполнило работы. Однако, как показала экспертиза, работы проведены по завышенным ценам, в результате чего нанесено более 26,8 млн грн убытков местной общине.

По словам самого Коренева, с субботы, 7 августа, он находится в официальном отпуске на две недели. Планировал выехать за границу с семьей и друзьями. Об отпуске, как человек, имеющий доступ к документам со специальным доступом, Коренев заранее сообщил соответствующие службы.

По словам вице-мэра, на границе к нему обратились сотрудники НАБУ с просьбой о даче показаний и проверкой личных вещей в рамках расследования возможных хищений при строительстве Соборной площади.

Напомним, что в мае 2019 года департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета заказал ремонт Соборной площади в центре Николаева за 88,33 млн грн. Подрядчиком являлось ООО "БВК Пик-строй".