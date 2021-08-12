Монастырский назначил Выговского главой полиции Киева

"Для рядового киевлянина похищение у ребенка велосипеда будет более важным и весомым, чем вопрос, который заметен на уровне Главного управления. На это я направляю вас как руководителя полиции и всю команду, которая будет работать".

Министр внутренних дел Денис Монастырский представил нового руководителя полиции Киева - полковника Ивана Выговского. До этого он возглавлял полицию Полтавской области.

Монастырский заявил, что от нового главы полиции Киева ожидает усиления внимания к обеспечению общественной безопасности, особенно в преддверии 30-й годовщины независимости Украины, сообщили в пресс-службе МВД .

Монастырский дал задание Выговскому вести борьбу с разбоями, кражами авто и другими распространенными видами правонарушений.

"Для рядового киевлянина похищение у ребенка велосипеда будет более важным и весомым, чем вопрос, который заметен на уровне Главного управления. На это я направляю вас как руководителя полиции и всю команду, которая будет работать. Акцентирую ваше внимание, что вопросы противодействия коррупции будут приоритетом моей работы. Попустительства к людям, которые будут заниматься коррупционными схемами, не будет ни от меня, ни от главы НПУ, ни от главы полиции Киева ", - заявил он.

Сам Выговский во время представления сказал, что приоритетами для него останутся борьба с организованной преступностью и безопасность на улицах.

"Совместно с личным составом будем координировать свои действия, чтобы продолжать создавать безопасную среду для киевлян и гостей города. Задачи, которые ставятся руководством государства, будут максимально выполнены", - отметил новоназначенный руководитель полиции Киева .

Выговский в 2015-2016 годах был начальником Очаковского отдела полиции ГУ ЧП в Николаевской области. Затем был заместителем начальника ГУ - начальником следственного управления ГУ ЧП Николаевщины.

С февраля 2020 года он возглавляет полицию Полтавской области.

Согласно декларации, Выговский зарегистрирован в Очакове. Женат, имеет дочь. Владеет земельным участком на 1100 кв. метров в н.п. Баловное Николаевской области, участком на 1500 метров кв. в Куцурбе, квартирами в Очакове и Полтаве. Его семья также имеет два авто - Volkswagen Touareg 2015 года и Volkswagen Golf 2014 года.

Напомним, что сегодня предыдущий глава столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что написал рапорт об отставке. О замене руководителя киевского главка полиции СМИ заговорили еще на прошлой неделе. Источники LB.ua сообщили, что причиной желания отправить в отставку Крищенко были его рабочие отношения с мэром города Виталием Кличко.