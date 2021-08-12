Правительство продлило карантин и режим чрезвычайной ситуации по октябрь

Власть закупает кислородные концентраторы для амбулаторного лечения.

Правительство продлило карантин и режим чрезвычайной ситуации по октябрь
Фото: news.dtkt.ua

Кабинет министров принял решение продлить карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Текущая эпидемическая ситуация контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций с коронавирусом", - отметил он.

Кабинет министров продолжает подготовку больниц, а количество коек с кислородом, по словам Шмыгаля, сейчас составляет почти 100%.

Кроме того, отдельно закуплено 15 тысяч кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинцев на амбулаторном этапе.

Напомним, что адаптивный карантин действовал до конца августа, однако Минздрав обратился с просьбой продлить его. С 5 августа, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, изменились связанные с карантином правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда.

Адаптивный карантин предусматривает разделение страны на зоны в зависимости от уровня заболеваемости. Сейчас вся страна находится в зеленой зоне, данные из Крыма отсутствуют.



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