Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики

Возглавил группу руководитель ОП Ермак.

Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики, которая будет коммуникационной платформой.

Соответствующее распоряжение № 521/2021-рп опубликовано на сайте Офиса президента.

"С целью создания коммуникационной платформы для обсуждения и выработки предложений по ускорению инновационного развития экономики ... образовать рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики и утвердить ее персональный состав", - говорится в документе.

Президент поручил внести предложения по: первоочередным мерам по развитию цифровой трансформации экономики, внедрению технологических инноваций в производственные процессы; направлениям реализации инновационных проектов для активизации наиболее перспективных сфер экономической деятельности, внедрению новых подходов и стандартов осуществления деятельности в соответствующих сферах; созданию условий для реализации приоритетных для государства инновационных проектов и развитию технологических компаний.

В состав рабочей группы вошли:

  • Руководитель Офиса Президента Украины, глава рабочей группы - Андрей Ермак;
  • Соучредитель общественной организации «Украинский институт будущего» (по согласию) - Анатолий Амелин;
  • Заместитель Министра цифровой трансформации - Александр Борняков;
  • Народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам налогообложения доходов физических лиц, единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и других начислений на фонд оплаты труда Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (по согласию) - Юлия Диденко;
  • Советник руководителя Офиса Президента Украины, секретарь рабочей группы - Дарья Заривна;
  • Директор Фонда развития инноваций (Украинский фонд стартапов) (по согласию) - Павел Карташов;
  • Советник руководителя Офиса Президента Украины, исполняющий обязанности генерального директора государственного предприятия «Национальный фонд инвестиций Украины» - Тимофей Милованов;
  • Заместитель Министра экономики - Ирина Новикова;
  • Член Наблюдательного совета Государственного концерна «Укроборонпром» (по согласию) - Александр Носов;
  • Народный депутат Украины, заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития (по согласию) - Роксолана Пидласа;
  • Заместитель руководителя Офиса Президента - Юлия Свириденко;
  • Заместитель руководителя Офиса Президента - Андрей Сибига;
  • Основательница общества с ограниченной ответственностью «И Венчурс», член Наблюдательного совета Фонда развития инноваций (Украинский фонд стартапов) (по согласию) - Виктория Тигипко;
  • Вице-премьер-министр Украины - Министр цифровой трансформации - Михаил Федоров.

Напомним, на сегодня Украина остается единственной страной из региона Восточной Европы и бывшего СССР, в которой до сих пор уровень доходов на душу населения остается ниже 1991 года. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Ключові завдання для економічного зростання України".

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