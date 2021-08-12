Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики
Возглавил группу руководитель ОП Ермак.
Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики, которая будет коммуникационной платформой.
Соответствующее распоряжение № 521/2021-рп опубликовано на сайте Офиса президента.
"С целью создания коммуникационной платформы для обсуждения и выработки предложений по ускорению инновационного развития экономики ... образовать рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики и утвердить ее персональный состав", - говорится в документе.
Президент поручил внести предложения по: первоочередным мерам по развитию цифровой трансформации экономики, внедрению технологических инноваций в производственные процессы; направлениям реализации инновационных проектов для активизации наиболее перспективных сфер экономической деятельности, внедрению новых подходов и стандартов осуществления деятельности в соответствующих сферах; созданию условий для реализации приоритетных для государства инновационных проектов и развитию технологических компаний.
В состав рабочей группы вошли:
- Руководитель Офиса Президента Украины, глава рабочей группы - Андрей Ермак;
- Соучредитель общественной организации «Украинский институт будущего» (по согласию) - Анатолий Амелин;
- Заместитель Министра цифровой трансформации - Александр Борняков;
- Народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам налогообложения доходов физических лиц, единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и других начислений на фонд оплаты труда Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (по согласию) - Юлия Диденко;
- Советник руководителя Офиса Президента Украины, секретарь рабочей группы - Дарья Заривна;
- Директор Фонда развития инноваций (Украинский фонд стартапов) (по согласию) - Павел Карташов;
- Советник руководителя Офиса Президента Украины, исполняющий обязанности генерального директора государственного предприятия «Национальный фонд инвестиций Украины» - Тимофей Милованов;
- Заместитель Министра экономики - Ирина Новикова;
- Член Наблюдательного совета Государственного концерна «Укроборонпром» (по согласию) - Александр Носов;
- Народный депутат Украины, заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития (по согласию) - Роксолана Пидласа;
- Заместитель руководителя Офиса Президента - Юлия Свириденко;
- Заместитель руководителя Офиса Президента - Андрей Сибига;
- Основательница общества с ограниченной ответственностью «И Венчурс», член Наблюдательного совета Фонда развития инноваций (Украинский фонд стартапов) (по согласию) - Виктория Тигипко;
- Вице-премьер-министр Украины - Министр цифровой трансформации - Михаил Федоров.
Напомним, на сегодня Украина остается единственной страной из региона Восточной Европы и бывшего СССР, в которой до сих пор уровень доходов на душу населения остается ниже 1991 года. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Ключові завдання для економічного зростання України".