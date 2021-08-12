Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики, которая будет коммуникационной платформой.

Соответствующее распоряжение № 521/2021-рп опубликовано на сайте Офиса президента.

"С целью создания коммуникационной платформы для обсуждения и выработки предложений по ускорению инновационного развития экономики ... образовать рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики и утвердить ее персональный состав", - говорится в документе.

Президент поручил внести предложения по: первоочередным мерам по развитию цифровой трансформации экономики, внедрению технологических инноваций в производственные процессы; направлениям реализации инновационных проектов для активизации наиболее перспективных сфер экономической деятельности, внедрению новых подходов и стандартов осуществления деятельности в соответствующих сферах; созданию условий для реализации приоритетных для государства инновационных проектов и развитию технологических компаний.

В состав рабочей группы вошли:

Руководитель Офиса Президента Украины, глава рабочей группы - Андрей Ермак;

Соучредитель общественной организации «Украинский институт будущего» (по согласию) - Анатолий Амелин;

Заместитель Министра цифровой трансформации - Александр Борняков;

Народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам налогообложения доходов физических лиц, единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и других начислений на фонд оплаты труда Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (по согласию) - Юлия Диденко;

Советник руководителя Офиса Президента Украины, секретарь рабочей группы - Дарья Заривна;

Директор Фонда развития инноваций (Украинский фонд стартапов) (по согласию) - Павел Карташов;

Советник руководителя Офиса Президента Украины, исполняющий обязанности генерального директора государственного предприятия «Национальный фонд инвестиций Украины» - Тимофей Милованов;

Заместитель Министра экономики - Ирина Новикова;

Член Наблюдательного совета Государственного концерна «Укроборонпром» (по согласию) - Александр Носов;

Народный депутат Украины, заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития (по согласию) - Роксолана Пидласа;

Заместитель руководителя Офиса Президента - Юлия Свириденко;

Заместитель руководителя Офиса Президента - Андрей Сибига;

Основательница общества с ограниченной ответственностью «И Венчурс», член Наблюдательного совета Фонда развития инноваций (Украинский фонд стартапов) (по согласию) - Виктория Тигипко;

Вице-премьер-министр Украины - Министр цифровой трансформации - Михаил Федоров.