В результате обстрела роSSийских наемников в Донецкой области погиб 86-летний мужчина

В результате обстрела роSSийскими оккупантами села в Донецкой области погиб местный житель.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинской общины: в результате враждебного обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения", - написал Кириленко в фейсбуке.

Он добавил, что на место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Напомним, что в госпитале умер один из трех раненых вчера украинских военных.

В штабе ООС сообщили, что роSSийские наемники 10 августа 16 раз нарушили режим прекращения огня. В частности оккупанты из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 82-го калибра осуществляли обстрел населенного пункта Водяное, разрушив частные домовладения. Пострадавших среди гражданского населения не было.