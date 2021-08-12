Любченко предложил раскрыть персональные данные об уплате налогов

"Когда общество увидит, кто сколько платит налогов, произойдет смена парадигмы".

Любченко предложил раскрыть персональные данные об уплате налогов
Фото: Lb.ua

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко предложил сделать публичными персональные данные об уплате налогов.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"У нас произошла децентрализация, сформировалось 1,4 тыс. общин. И это опорные субъекты для трансформации социального договора. Вот я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Это точно сработает. Когда общество увидит, кто сколько платит налогов, произойдет смена парадигмы", - сказал он.

Напомним, что Любченко до прихода в правительство возглавлял Государственную налоговую службу и еще тогда жаловался на отсутствие 5,6 млн граждан "на налоговой карте".

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