В Беларуси чемпиона мира по кикбоксингу Кудина приговорили к 2,5 годам колонии за сопротивление силовикам

В Беларуси объявили приговор чемпиону мира по кикбоксингу Алексею Кудину. Его приговорили к 2,5 годам колонии за сопротивление силовикам во время протестов после президентских выборов.

Как сообщает Новая газета, фигурантом уголовного дела о "сопротивлении сотруднику органов внутренних дел" (ст. 363 УК РБ) спортсмен стал после акции протеста против массовых фальсификаций на выборах президента Беларуси год назад.

"Я отвернул лицо и почувствовал такой резкий удар дубинкой по голове. Я на автомате (это инстинкт самообороны включается) тыльной стороной ладони ударил его под шлем, бью ему в челюсть. Он падает, нокаутировал его. И в эту же секунду я почувствовал еще удар от другого силовика", - рассказывал Кудин о том, как прошла эта акция.

Кудин успел уехать в РоSSию, а в ноябре был объявлен в розыск. Через три месяца мужчину арестовали в Москве по запросу белорусской стороны. Спортсмен попросил в РоSSии политического убежища. Европейский суд по правам человека запретил выдавать его белорусским властям. Однако ночью тайно Кудина вывезли в Минск из подмосковного СИЗО .

Напомним, участница Олимпиады из Беларуси Кристина Тимановская за осуждение действий белорусских спортивных чиновников претерпела давление со стороны государственной пропаганды. Сразу после этого представители белорусской команды хотели насильно вывезти Кристину из Токио в Беларусь .

После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и полетела в Варшаву, а белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака лишили аккредитации и выслали из Олимпийской деревни в Токио.

Впоследствии стало известно, что еще двое белорусских спортсменов решили не возвращаться на родину - Яна Максимова, которая выступает в многоборье, и ее муж, легкоатлет Андрей Кравченко.