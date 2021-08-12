В Беларуси чемпиона мира по кикбоксингу Кудина приговорили к 2,5 годам колонии за сопротивление силовикам
Спортсмен был участником протестов после президентских выборов.
В Беларуси объявили приговор чемпиону мира по кикбоксингу Алексею Кудину. Его приговорили к 2,5 годам колонии за сопротивление силовикам во время протестов после президентских выборов.
Как сообщает Новая газета, фигурантом уголовного дела о "сопротивлении сотруднику органов внутренних дел" (ст. 363 УК РБ) спортсмен стал после акции протеста против массовых фальсификаций на выборах президента Беларуси год назад.
"Я отвернул лицо и почувствовал такой резкий удар дубинкой по голове. Я на автомате (это инстинкт самообороны включается) тыльной стороной ладони ударил его под шлем, бью ему в челюсть. Он падает, нокаутировал его. И в эту же секунду я почувствовал еще удар от другого силовика", - рассказывал Кудин о том, как прошла эта акция.
Кудин успел уехать в РоSSию, а в ноябре был объявлен в розыск. Через три месяца мужчину арестовали в Москве по запросу белорусской стороны. Спортсмен попросил в РоSSии политического убежища. Европейский суд по правам человека запретил выдавать его белорусским властям. Однако ночью тайно Кудина вывезли в Минск из подмосковного СИЗО.
Напомним, участница Олимпиады из Беларуси Кристина Тимановская за осуждение действий белорусских спортивных чиновников претерпела давление со стороны государственной пропаганды. Сразу после этого представители белорусской команды хотели насильно вывезти Кристину из Токио в Беларусь.
После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и полетела в Варшаву, а белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака лишили аккредитации и выслали из Олимпийской деревни в Токио.
Впоследствии стало известно, что еще двое белорусских спортсменов решили не возвращаться на родину - Яна Максимова, которая выступает в многоборье, и ее муж, легкоатлет Андрей Кравченко.