Из Конституции Беларуси хотят убрать норму о нейтралитете

"А для защиты суверенитета и территориальной целостности Беларусь будет использовать коллективную оборону".

Из Конституции Беларуси предлагается убрать норму о стремлении к нейтралитету.

Об этом сообщил глава Конституционной комиссии и Конституционного суда Петр Миклашевич, передает БЕЛТА.

"Данное положение в действующей Конституции есть. Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом ОДКБ и фактически входит в военно-политический блок, надо привести положения Конституции в соответствие с объективной реальностью", - сказал он.

При этом глава КС отметил, что на конституционном уровне предлагается закрепить положение, что с территории Беларуси не будет никаких угроз другим государствам.

"А для защиты суверенитета и территориальной целостности в соответствии с международными договорами Республика Беларусь будет использовать коллективную оборону", - добавил Миклашевич.

Напомним, в 2017 году Лукашенко говорил, что "белорусско-украинская граница никогда не будет границей войны", а позже шутил: "Если и придем с севера к вам - я хочу, чтобы это некоторые военные услышали в Украине, - то мы придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах".

Однако после того как Украина не признала победу Лукашенко на выборах 2020 года, отношения с Беларусью существенно охладели. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Беларусь сейчас рассматривается как возможный плацдарм для вторжения РоSSии с севера.