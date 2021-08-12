Из Конституции Беларуси хотят убрать норму о нейтралитете

"А для защиты суверенитета и территориальной целостности Беларусь будет использовать коллективную оборону".

Из Конституции Беларуси хотят убрать норму о нейтралитете
Фото: belta.by

Из Конституции Беларуси предлагается убрать норму о стремлении к нейтралитету.

Об этом сообщил глава Конституционной комиссии и Конституционного суда Петр Миклашевич, передает БЕЛТА.

"Данное положение в действующей Конституции есть. Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом ОДКБ и фактически входит в военно-политический блок, надо привести положения Конституции в соответствие с объективной реальностью", - сказал он.

При этом глава КС отметил, что на конституционном уровне предлагается закрепить положение, что с территории Беларуси не будет никаких угроз другим государствам.

"А для защиты суверенитета и территориальной целостности в соответствии с международными договорами Республика Беларусь будет использовать коллективную оборону", - добавил Миклашевич.

Напомним, в 2017 году Лукашенко говорил, что "белорусско-украинская граница никогда не будет границей войны", а позже шутил: "Если и придем с севера к вам - я хочу, чтобы это некоторые военные услышали в Украине, - то мы придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах".

Однако после того как Украина не признала победу Лукашенко на выборах 2020 года, отношения с Беларусью существенно охладели. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Беларусь сейчас рассматривается как возможный плацдарм для вторжения РоSSии с севера.

В июне 2021 года Лукашенко заявил, что при необходимости готов пустить роSSийские войска в Беларусь. Позже он также говорил, что политика украинской власти стала угрожать безопасности страны.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Суд оправдал бывшего ректора ХНУВС АлимпиеваСуд оправдал бывшего ректора ХНУВС Алимпиева
В Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупкиВ Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупки
Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасностиКритик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасности
Крищенко ушел с должности начальника полиции КиеваКрищенко ушел с должности начальника полиции Киева
Участие в Крымской платформе подтвердила еще одна европейская страна - КулебаУчастие в Крымской платформе подтвердила еще одна европейская страна - Кулеба
Блок рекламы


Похожие новости
Девушка Протасевича дала интервью провластному телеканалу БеларусиДевушка Протасевича дала интервью провластному телеканалу Беларуси
Оригинал Конституции Пилипа Орлика впервые за 311 лет привезли в УкраинуОригинал Конституции Пилипа Орлика впервые за 311 лет привезли в Украину
МИД вызвал и.о. посла Беларуси из-за заявлений Лукашенко на пресс-конференцииМИД вызвал и.о. посла Беларуси из-за заявлений Лукашенко на пресс-конференции
Канада объявила о новых санкциях в отношении БеларусиКанада объявила о новых санкциях в отношении Беларуси
Украина не вмешивается в политику Беларуси, но на недружественные шаги будет ответ, - ОПУкраина не вмешивается в политику Беларуси, но на недружественные шаги будет ответ, - ОП
США вводят новые санкции против БеларусиСША вводят новые санкции против Беларуси
Великобритания ввела против Беларуси новые санкции в годовщину начала протестовВеликобритания ввела против Беларуси новые санкции в годовщину начала протестов
В Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупкиВ Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупки
Лукашенко назвал Украину угрозой для БеларусиЛукашенко назвал Украину угрозой для Беларуси
Зеленский поручил СБУ и МВД обеспечить защиту иммигрантов из БеларусиЗеленский поручил СБУ и МВД обеспечить защиту иммигрантов из Беларуси
Последние новости
Подгружаем последние новости