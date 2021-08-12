Порошенко поддержал инициативу присвоить художественному музею имя Александра Ройтбурда

Экс-президент принял участие в прощании с художником.

Порошенко поддержал инициативу присвоить художественному музею имя Александра Ройтбурда

Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в Одессе принял участие в церемонии прощания с выдающимся украинским художником, депутатом Одесского областного совета, директором Художественного музея Александром Ройтбурдом.

Порошенко поддержал инициативу депутатов из «Европейской Солидарности» ходатайствовать о присвоении Одесскому художественному музею имени Александра Ройтбурда.

«Сегодня Одесса, Украина и весь мир прощается с человеком, величие которого, масштаб которого не все сейчас понимают. Сегодня мы прощаемся с великим творцом, гражданином, патриотом, профессионалом, который в общении был очень простой, доступной и человечной личностью. И вместе с тем вызвал большое сопротивление тех, кто не понимает его творчество, искусство, Одессу и Украину», - отметил Петр Порошенко.

«Масштаб его личности, масштаб фигуры Александра и его разнообразные таланты не только в том, что он был эпохой украинской живописи. Он поэт, общественный деятель и блестящий администратор музея. Одессе и Украине повезло, что судьба привела его к тому, чтобы реализовать эти свои способности. Кто с ним общался, знают, как он жил вторым этажом. И лучшая форма уважения, которую сейчас одесситы, украинцы и мир могут ему воздать - прийти и посмотреть его работы. Приобщиться к его творчеству», - убежден пятый Президент.

Лидер партии «Европейская Солидарность» также поддержал идею переименовать одну из одесских улиц в честь Александра Ройтбурда.

«Мы будем за это бороться. У нас есть опыт. Например, мы переименовали улицу в Киеве в честь моего большого друга, друга Украины сенатора Маккейна. Сейчас нам надо такое же сделать в Одессе. Я очень надеюсь, что одесситы поддержат эту инициативу о переименовании улицы в честь своего великого земляка», - говорит Петр Порошенко.

«Я благодарю всех, кто пришел сегодня воздать дань почета и уважения Александру. Я полностью согласен с тем, что он не уходит от нас. Он остается в наших сердцах. И будет жить с нами, пока мы будем его помнить. А мы будем его помнить всегда. Вечная память Александру Ройтбурду», - сказал Порошенко.

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