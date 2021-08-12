Греция передаст Украине 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca и отправит премьера на саммит Крымской платформы

Мицотакис и Шмыгаль провели телефонный разговор.

Греция передаст Украине 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca и отправит премьера на саммит Крымской платформы
Фото: greece.mfa.gov.ua

Греция предоставит Украине 100 тыс. доз противоковидной вакцины AstraZeneca.

Об этом сообщила пресс-служба правительства по результатам телефонного разговора премьера Дениса Шмыгаля с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом.

Мицотакис поблагодарил Украину за направление ста спасателей на помощь Греции, которая страдает от лесных пожаров.

Шмыгаль со своей стороны пожелал Греции как можно быстрее обуздать стихию, а также поблагодарил правительство Греции за решение о предоставлении Украине вакцины AstraZeneca.

Из пресс-релиза также стало известно, что Греция примет участие в учредительном саммите Крымской платформы на уровне главы правительства.

"Убежден, что Ваш визит в Украину по приглашению президента Украины на саммит инаугурации Крымской платформы и на празднование Дня Независимости Украины будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами", - заявил Шмыгаль.

Напомним, что Украина завершает переговоры с Германией о получении 1,5 млн доз вакцины от коронавируса, которую в июле 2021 года пообещала канцлер Ангела Меркель.

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