Зеленский вывел из состава Национального совета реформ Авакова, Криклия, Степанова и Витренко

Вместо них президент назначил в состав новых министров.

Президент Владимир Зеленский вывел из состава Национального совета реформ бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, экс-министра инфраструктуры Владислава Криклия, главу "Нафтогаза" Юрия Витренко, бывшего главу Минздрава Максима Степанова и экс-министра экономики Игоря Петрашко.

Об этом говорится в указе 349 от 11 августа, обнародованном Офисом президента.

Вместе с тем президент ввел в состав совета первого вице-премьер-министра экономики Алексея Любченко, министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского, министра энергетики Германа Галущенко, министра здравоохранения Виктора Ляшко, главу Мининфраструктуры Александра Кубракова, вице-премьер - министра по вопросам стратегических отраслей Олега Уруского.

"Утвердить в составе членов Национального совета реформ, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов, Монастырского Дениса Анатольевича - Министра внутренних дел Украины", - говорится также в указе.

Таким образом президент вывел из состава Нацсовета реформ уволенных министров и назначил туда новых.

Напомним, что в марте этого года Национальный совет реформ собрался на первое с сентября заседание.

Нацсовет реформ был создан в 2014 году по указу пятого президента Петра Порошенко. В документе отмечалось, что это - "специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации". Персональный состав Нацсовета утверждает президент.

Согласно официальной информации, в 2014-2018 годах состоялось 28 заседаний Нацсовета.

7 мая президент Зеленский назначил главой исполкома Нацсовета реформ Михаила Саакашвили.