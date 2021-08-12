Зеленский вывел из состава Национального совета реформ Авакова, Криклия, Степанова и Витренко

Вместо них президент назначил в состав новых министров.

Зеленский вывел из состава Национального совета реформ Авакова, Криклия, Степанова и Витренко
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский вывел из состава Национального совета реформ бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, экс-министра инфраструктуры Владислава Криклия, главу "Нафтогаза" Юрия Витренко, бывшего главу Минздрава Максима Степанова и экс-министра экономики Игоря Петрашко.

Об этом говорится в указе 349 от 11 августа, обнародованном Офисом президента.

Вместе с тем президент ввел в состав совета первого вице-премьер-министра экономики Алексея Любченко, министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского, министра энергетики Германа Галущенко, министра здравоохранения Виктора Ляшко, главу Мининфраструктуры Александра Кубракова, вице-премьер - министра по вопросам стратегических отраслей Олега Уруского.

"Утвердить в составе членов Национального совета реформ, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов, Монастырского Дениса Анатольевича - Министра внутренних дел Украины", - говорится также в указе.

Таким образом президент вывел из состава Нацсовета реформ уволенных министров и назначил туда новых.

Напомним, что в марте этого года Национальный совет реформ собрался на первое с сентября заседание.

Нацсовет реформ был создан в 2014 году по указу пятого президента Петра Порошенко. В документе отмечалось, что это - "специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации". Персональный состав Нацсовета утверждает президент.

Согласно официальной информации, в 2014-2018 годах состоялось 28 заседаний Нацсовета.

7 мая президент Зеленский назначил главой исполкома Нацсовета реформ Михаила Саакашвили.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Суд оправдал бывшего ректора ХНУВС АлимпиеваСуд оправдал бывшего ректора ХНУВС Алимпиева
В Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупкиВ Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупки
Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасностиКритик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасности
Крищенко ушел с должности начальника полиции КиеваКрищенко ушел с должности начальника полиции Киева
Участие в Крымской платформе подтвердила еще одна европейская страна - КулебаУчастие в Крымской платформе подтвердила еще одна европейская страна - Кулеба
Блок рекламы


Похожие новости
НАБУ изобличила должностных лиц Николаевского горсовета в похищении 26,8 млн гривеньНАБУ изобличила должностных лиц Николаевского горсовета в похищении 26,8 млн гривень
Зеленский назначил нового командующего Воздушных сил ВСУЗеленский назначил нового командующего Воздушных сил ВСУ
Зеленский посетил военные учения на острове ЗмеиныйЗеленский посетил военные учения на острове Змеиный
Зеленский назначил нового командующего десантно-штурмовыми войскамиЗеленский назначил нового командующего десантно-штурмовыми войсками
Бывший член наблюдательного совета "Нафтогаза" стал представителем США по "Северному потоку - 2"Бывший член наблюдательного совета "Нафтогаза" стал представителем США по "Северному потоку - 2"
Посол Британии: Украина может присоединиться к НАТО, но нужны реформыПосол Британии: Украина может присоединиться к НАТО, но нужны реформы
Зеленский: смерть Ройтбурда - большая потеря для украинского искусстваЗеленский: смерть Ройтбурда - большая потеря для украинского искусства
Зеленский подписал закон о режиме "без бумаг"Зеленский подписал закон о режиме "без бумаг"
Зеленский подписал закон о запрете продажи лекарств детям до 14 летЗеленский подписал закон о запрете продажи лекарств детям до 14 лет
90% успеха в вопросе возвращения Донбасса зависит от Путина, - Зеленский90% успеха в вопросе возвращения Донбасса зависит от Путина, - Зеленский
Последние новости
Подгружаем последние новости