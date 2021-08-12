Львовская ОГА рекомендовала поселять в общежития только вакцинированных студентов

Такие меры должны предотвратить вспышки ковида в начале нового учебного года.

Львовская ОГА рекомендовала поселять в общежития только вакцинированных студентов
Фото: http://wikimapia.org

Областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Львовской ОГА рекомендовала ректорам учебных заведений заселять в общежития только вакцинированных студентов.

Такие меры, по мнению чиновников, должны предотвратить вспышки Covid-19 в начале нового учебного года.

Как сообщили во Львовской ОГА, на Львовщине категория студентов составляет более 100 тысяч человек. Тем самым после начала обучения увеличится распространение вируса Covid-19 в основном среди молодежи.

"Поэтому члены комиссии рекомендуют руководителям учебных заведений (в частности, ректорам высших учебных заведений) проводить заселение студентов в ведомственные общежития только после прохождения полного курса вакцинации от Covid-19", - говорится в сообщении по итогам заседания комиссии.

Кроме того, комиссия обязала глав РГА взять под личный контроль процедуру вакцинальной кампании на территориях, провести разъяснительные совещания с председателями общин, руководителями учреждений здравоохранения, образования, предприятий, представителями общественных организаций. Центры вакцинации должны работать в каждом райцентре и в других городах области с рабочим графиком семь дней в неделю.

Напомним, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев назвал незаконным недопуск к работе невакцинированных педагогов.

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