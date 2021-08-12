Новым главой полиции Киева собираются назначить Ивана Выговского, - СМИ

Он с февраля 2020 года возглавляет полицию Полтавской области.

Новым главой полиции Киева собираются назначить Ивана Выговского, который сейчас возглавляет полицию Полтавской области. Об этом со ссылкой на источники пишут "Интерфакс-Украина" и ZN.ua.

По данным "Интерфакс-Украина", представление Выговского состоится уже сегодня.

Выговский в 2015-2016 годах был начальником Очаковского отдела полиции ГУ ЧП в Николаевской области. Затем был заместителем начальника ГУ - начальником следственного управления ГУ ЧП Николаевской области.

Иван Выговский
Фото: Полиция
Иван Выговский

С февраля 2020 года он возглавляет полицию Полтавской области.

Согласно декларации, Выговский зарегистрирован в Очакове. Женат, имеет дочь. Владеет земельным участком на 1 100 кв. метров в н.п. Баловное Николаевской области, участком на 1 500 метров кв. в Куцурбе, квартирами в Очакове и Полтаве. Его семья также имеет два авто - Volkswagen Touareg 2015 года и Volkswagen Golf 2014 года.

Напомним, Андрей Крищенко 11 августа сообщил о написанном рапорте на увольнение с должности главы столичной полиции. 5 августа появилась информация, что Крищенко собираются уволить. По данным источников LB.ua, желание уволить главу столичной полиции было связано с его рабочими отношениями с мэром города Виталием Кличко.

На следующий день глава Нацполиции Игорь Клименко заверил, что Крищенко продолжает исполнять свои обязанности. А увольнение начальника столичной полиции - в компетенции главы МВД.

Крищенко возглавлял Главное управление Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.

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