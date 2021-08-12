Полиция задержала экс-сотрудницу Рады и экс-помощника нардепа за "продажу" должности главы Николаевской ОГА за $600 тысяч

Подозреваемым инкриминировали мошенничество.

Полиция задержала экс-сотрудницу Рады и экс-помощника нардепа за "продажу" должности главы Николаевской ОГА за $600 тысяч
Фото: gp.gov.ua

Национальная полиция задержала двух киевлян, которые обещали жителю Николаева устроить его на должность главы Николаевской областной государственной администрации за 600 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

Подозреваемые - 64-летняя бывшая сотрудница управления делами аппарата Верховной Рады Украины и 36-летний глава правления благотворительной организации, которого правоохранители также называют журналистом, бывшим помощником-консультантом одного из народных депутатов и бывшим кандидатом в депутаты Верховной Рады.

Они полгода проводили "собеседования" с жертвой и готовили его для встречи с чиновниками Офиса президента и Кабинета министров Украины.

Задержание подозреваемых состоялось 10 августа во время передачи части оговоренной суммы - 200 тыс. долларов.

Им инкриминируют ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что Николаевскую ОГА с ноября 2020 года возглавляет Виталий Ким.

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