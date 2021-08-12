Талибы захватили столицы уже девяти провинций в Афганистане (обновлено)

11 августа боевики взяли под контроль города Файзабад и Пули-Хумри.

Радикальное исламистское движение "Талибан" продолжает наступление в Афганистане. Во вторник, 10 августа, талибы захватили город Фарах на западе страны, который является административным центром одноименной провинции.

За последние пять дней это уже седьмой захваченный боевиками административный центр провинции страны, передает DW.

Талибы взяли под свой контроль основные правительственные объекты города, включая штаб-квартиру полиции, местную администрацию и тюрьму. Правительственные подразделения отступили к военной базе. Фарах со 128 тысячами жителей расположен на реке Фарахруд. Ситуация безопасности в провинции в последние годы была напряженной.

Обновление. В среду, 11 августа, талибы взяли под контроль города Файзабад - центр провинции Бадахшан, и Пули-Хумри - центр провинции Баглан.

По данным Reuters, захват талибами Файзабада - столицы северо-восточной провинции Бадахшан - произошло, когда президент Ашраф Гани высадился в городе Мазари-Шариф - центре провинции Балх. Президент прибыл в более трёхсоттысячный город, чтобы сплотить военных, когда силы "Талибана" приблизились к крупнейшему городу на севере страны.

Все соседние центры провинций - Кундуз, Сари-Пуль, Айбак и Шибарган - уже контролируются талибами.

После длительной битвы в Файзабаде правительственные войска отступили в соседний район.

В то же время представители "Талибана" сообщили о захвате города Пули-Хумри - центра провинции Баглан. Отмечается, что на фотографиях в социальных сетях был изображен флаг "Талибана" на городских воротах и повстанцы внутри города.

Талибы активизировали наступление на фоне вывода сил НАТО и союзников из Афганистана. В течение последних пяти дней талибы захватили семь из 34 административных центров провинций, в том числе стратегически важный город Кундуз, в котором длительное время располагалась база контингента Бундесвера.