Объединенные силы проводят командно-штабные учения на пяти полигонах

Тренировка продлится до 13 августа.

Объединенные силы проводят командно-штабные учения на пяти полигонах
Фото: скрин відео

Сразу на пяти общевойсковых полигонах Украины продолжаются командно-штабные тренировки с командованием Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, в которые вовлечены другие органы военного управления.

Самые масштабные маневры состоялись на полигоне вблизи Николаева, сообщает пресс-служба Командования ОС ВСУ.

Как сообщил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, к тренировкам также привлечены органы управления от Национальной гвардии, Службы безопасности, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта.

Практические действия отрабатываются в условиях активного применения противником высокоточных средств поражения и средств радиоэлектронной борьбы.

Во время учений особое внимание уделяется отражению ударов условного противника с воздуха. В частности, высадке десантов условного противника на оперативные аэродромы, борьбе с диверсионно-разведывательными группами и тому подобное.

Во время активной фазы к маневрам привлечена истребительная, штурмовая, бомбардировочная, транспортная и беспилотная авиация Воздушных Сил ВСУ. Ее задачей является уничтожение средств воздушного нападения противника, нанесение ударов по наземным объектам и авиационная поддержка действий войск в ходе выполнения заданий.

Кроме того, по группировке условного противника применяются реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град", а также ствольная артиллерия.

В то же время, морские пехотинцы и группы специального назначения, при поддержке авиации и надводных сил, отработали вопросы усиления охраны и обороны острова Змеиный. Противотанковые подразделения провели практические стрельбы прямой наводкой и ракетными комплексами по бронированным объектам противника.

Тренировка продлится до 13 августа.

Как сообщали, 9 августа президент Владимир Зеленский посетил военные учения на острове Змеиный и представил вновь назначенных командующих в Вооруженных Силах Украины.

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