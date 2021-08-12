На Киевщине депутат переоформила дом, принадлежащий общине, на дочь

Дальнейшую судьбу 63-летней женщины решит суд.

На Киевщине депутат переоформила дом, принадлежащий общине, на дочь
Фото: facebook.com/pol.kyivregion

63-летняя депутат Васильковского городского совета, которая одновременно занимает должность начальника управления органа местного самоуправления города Васильков, переоформила дом, переведенный в собственность общины, на своего бывшего мужа, а впоследствии - на дочь.

Разоблачили преступную деятельность женщины работники следственного управления полиции Киевской области, информирует пресс-служба областной полиции.

Установлено, что хозяйка дома и земельного участка в центре города Васильков умерла несколько лет назад, и ввиду того, что у нее не было наследников, домовладение отошло в собственность общины как незатребованное наследство.

"Однако депутат Васильковского городского совета путем подделки документов переоформила дом на своего бывшего мужа. Впоследствии по договору дарения дом был оформлен на дочь депутата. Оценочная стоимость дома составляет 500 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина намеревалась по такой же схеме переоформить земельный участок.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили злоумышленнице о подозрении по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Дальнейшую судьбу женщины решит суд.

Напомним, в июле в Киеве задержали "черных риелторов" с мумифицированным телом владельца квартиры.

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