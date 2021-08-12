Девушка Протасевича дала интервью провластному телеканалу Беларуси

Она заявила, что на борту не было сотрудников КГБ.

Девушка снятого с самолета и задержанного белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича, гражданка РоSSии Софья Сапега, дала интервью провластному телеканалу " Беларусь 1". Она заявила, что на борту не было сотрудников КГБ.

Сапега также сказала, что во время экстренной посадки самолета, которая была сделана под видом угрозы теракта, Протасевич пытался передать ей технику, поскольку думал, что ее задерживать не будут.

По ее словам, из разговоров с Романом был сделан вывод, что к посадке самолета причастен "кто-то из рабочего коллектива" Протасевича.

Сюжет с Сапегой не был запущен в прямом эфире, беседа была склеена по частям.

Напомним, что ради задержания Протасевича режим Александра Лукашенко посадил самолет путем ложного сообщения о минировании борта. Протасевича сразу задержали, через несколько дней после этого были обнародованы видео с ним.

Правозащитники и родственники парня подозревают, что его били. Также опубликовали видео с задержанной Сапегой. Оба на записях признавали вину за инкриминируемые им действия.

Затем МИД Беларуси неожиданно вывело Протасевича на брифинг относительно инцидента с рейсом Ryanair. В пресс-конференции приняли участие Департамент авиации Министерства транспорта, Следственный комитет, Минобороны, представители Пограничного комитета и "другие релевантные спикеры". Во время пресс-конференции силовики заявили, что перехвата самолета Ryanair и принудительной посадки в Минске не было. Позже слово дали Протасевичу, и он начал убеждать, что "чувствует себя прекрасно".

Протасевич сказал, что сотрудничает со следствием. Он также заявил, что признает "ущерб, который нанес стране".

Софье инкриминируют организацию групповых действий, нарушающих общественный порядок, и разжигание вражды. Девушка якобы вела Telegram-канал, где публикуют персональные данные сторонников режима Лукашенко.

Протасевичу инкриминируют несколько дел, в частности "организацию массовых беспорядков". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Пара находилась под стражей, но в середине июня стало известно, что их перевели под домашний арест благодаря тому, что они согласились сотрудничать со следствием.

После инцидента с самолетом многие страны запретили своим самолетам летать над Беларусью и садиться белорусским самолетам в своих аэропортах.