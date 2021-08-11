Крищенко ушел с должности начальника полиции Киева
Его рапорт приняли вчера.
Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко ушел в отставку.
Об этом сам Крищенко сообщил в фейсбуке.
"Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили", - говорится в заметке.
Напомним, 5 августа появилась информация, что Крищенко собираются уволить. По данным источников
На следующий день глава Нацполиции Игорь Клименко заверил, что Крищенко продолжает исполнять свои обязанности. А увольнение начальника столичной полиции - в компетенции главы МВД.
Крищенко возглавлял Главное управление Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.
Он прославился в апреле 2014 года благодаря защите Горловского райотдела милиции от сепаратистов. Тогда он сбросил с крыши здания роSSийский триколор, за что был сильно избит. Некоторые пророSSийские сайты даже сообщали, что его убили. За героизм, проявленный в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность присяге Крищенко наградили орденом "За мужество" III степени.