Крищенко ушел с должности начальника полиции Киева

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко ушел в отставку.

Об этом сам Крищенко сообщил в фейсбуке.

"Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили", - говорится в заметке.

Напомним, 5 августа появилась информация, что Крищенко собираются уволить. По данным источников LB.ua , желание уволить главу столичной полиции было связано с его рабочими отношениями с мэром города Виталием Кличко.

На следующий день глава Нацполиции Игорь Клименко заверил, что Крищенко продолжает исполнять свои обязанности. А увольнение начальника столичной полиции - в компетенции главы МВД .

Крищенко возглавлял Главное управление Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.

Он прославился в апреле 2014 года благодаря защите Горловского райотдела милиции от сепаратистов. Тогда он сбросил с крыши здания роSSийский триколор, за что был сильно избит. Некоторые пророSSийские сайты даже сообщали, что его убили. За героизм, проявленный в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность присяге Крищенко наградили орденом "За мужество" III степени.