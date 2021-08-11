Один из раненых вчера на Донбассе военных умер в больнице

За сутки оккупанты 16 раз обстреляли позиции ВСУ.

Один из раненых вчера на Донбассе военных умер в больнице
Фото: Макс Левин

Один из трех украинских военнослужащих, которые вчера были ранены возле Луганского, умер в больнице. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Как сказано в утренней сводке, за прошедшие сутки, 10 августа, враг 16 раз нарушил режим прекращения огня, применяя запрещенное минскими соглашениями оружие.

Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты трижды обстреливали позиции наших защитников, применяя артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы 82-го калибра и стрелковое оружие.

Также из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 82-го калибра роSSийские наемники осуществляли обстрел населенного пункта Водяное, разрушив частные домовладения. Пострадавших среди гражданского населения нет.

В направлении Невельского враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Марьинки роSSийские наемники обстреливали украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов. Около Нью-Йорка враг дважды совершал обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 120-го калибра.

В районе Катериновки роSSийские оккупанты дважды обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении поселка Пески враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи Новоалександровки вооруженные формирования РоSSийской Федерации дважды обстреливали позиции наших защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Около Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

"Неподалеку от Новолуганского противник применял автоматические станковые гранатометы. В результате вражеских обстрелов трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Один раненый умер в госпитале. Два других воина находятся в медицинском учреждении, их состояние - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7:00 11 августа зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Около Новомихайловки роSSийские оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм. Боевых потерь среди наших защитников нет.

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