Талибы захватили столицы уже семи провинций в Афганистане

С начала наступательной операции "Талибана" в стране погибли 183 гражданских.

Радикальное исламистское движение "Талибан" продолжает наступление в Афганистане. Во вторник, 10 августа, талибы захватили город Фарах на западе страны, который является административным центром одноименной провинции.

За последние пять дней это уже седьмой захваченный боевиками административный центр провинции страны, передает DW.

Талибы взяли под свой контроль основные правительственные объекты города, включая штаб-квартиру полиции, местную администрацию и тюрьму. Правительственные подразделения отступили к военной базе. Фарах со 128 тысячами жителей расположен на реке Фарахруд. Ситуация безопасности в провинции в последние годы была напряженной.

Талибы активизировали наступление на фоне вывода сил НАТО и союзников из Афганистана. В течение последних пяти дней талибы захватили семь из 34 административных центров провинций, в том числе стратегически важный город Кундуз, в котором длительное время располагалась база контингента Бундесвера.