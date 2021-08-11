Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасности

Хохштейн был спецпосланником Госдепартамента по международным энергетическим вопросам при администрации Барака Обамы.

Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасности
Фото: president.gov.ua

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о назначении Амоса Хохштейна старшим советником по вопросам энергетической безопасности, которому надлежит заниматься темой "Северного потока-2".

Об этом он сообщил в Twitter.

"Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником по вопросам энергетической безопасности. Он однозначно подходит для поддержки развития и внедрения комплексной стратегии по укреплению глобальной энергетической безопасности", - написал Блинкен в твиттере.

I am appointing Amos Hochstein as the Senior Advisor for Energy Security. He is uniquely suited to support the development and implementation of an integrated strategy to strengthen global energy security.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 10, 2021

Хохштейн был спецпосланником Госдепартамента по международным энергетическим вопросам при администрации Барака Обамы и близким советником и доверенным лицом тогдашнего вице-президента Джо Байдена.

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