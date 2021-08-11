Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасности
Хохштейн был спецпосланником Госдепартамента по международным энергетическим вопросам при администрации Барака Обамы.
Фото: president.gov.ua
Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о назначении Амоса Хохштейна старшим советником по вопросам энергетической безопасности, которому надлежит заниматься темой "Северного потока-2".
Об этом он сообщил в Twitter.
"Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником по вопросам энергетической безопасности. Он однозначно подходит для поддержки развития и внедрения комплексной стратегии по укреплению глобальной энергетической безопасности", - написал Блинкен в твиттере.
I am appointing Amos Hochstein as the Senior Advisor for Energy Security. He is uniquely suited to support the development and implementation of an integrated strategy to strengthen global energy security.