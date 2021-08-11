Аудиогид стал 27-м в рамках проекта первой леди Елены Зеленской.

В Лондонском Тауэре появилась возможность прослушать экскурсию на украинском. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины со ссылкой на первую леди Елену Зеленскую.

"В Великобритании запустили первый аудиогид на украинском. Уверены, что это только начало, и скоро украинский язык зазвучит и в других культурных и исторических местах страны. Количество интересных мест в мире, где звучит украинская речь, неустанно продолжает расти", - сообщила Зеленская.

Отмечается, что аудиогид стал 27-м в рамках проекта первой леди.

Тауэр - архитектурный символ Великобритании, музей-памятник и крепость, расположенная на северном берегу Темзы, в историческом центре столицы страны - Лондона.

Напомним, 7 июня посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг и первая леди Украины Елена Зеленская презентовали арт-зону, посвященную тысячелетней дружбе двух стран. Мероприятие было приурочено к празднованию Национального дня Швеции.